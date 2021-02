Software zur Kontaktnachverfolgung : Bund und Länder drängen auf schnelle Sormas-Einführung trotz „Schnittstellenwahnsinn“

Im Berliner Gesundheitsamt Mitte erklärt Amtsarzt Lukas Murajda, wie die Software Sormas funktioniert. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Die Software Sormas könnte die Kontaktnachverfolgung über die Grenzen von Landkreisen und Städten ermöglichen. Bund und Länder drängen daher auf eine Einführung bis Ende Februar. Doch das Ziel dürfte kaum erreichbar sein.

Bund und Länder bleiben dabei: Bis Ende Februar soll die Software Sormas in allen Gesundheitsämtern in Deutschland eingeführt werden. Die vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) entwickelte Software gilt als zentraler Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Denn mit der Software könnten erstmals Daten über Städte- und Kreisgrenzen hinweg deutschlandweit ausgetauscht werden. Weil die Software im vergangenen Frühjahr viele der inzwischen verfügbaren Funktionen noch nicht bot, haben die Gesundheitsämter auf ganz unterschiedliche Lösungen gesetzt – von der Excel-Tabelle bis hin zur eigens entwickelten Software.

Doch das Ziel Ende Februar dürfte kaum zu erreichen sein, zumindest nicht in der Fläche. Aktuell haben laut HZI deutschlandweit 202 Gesundheitsämter Sormas installiert, das entspricht etwa der Hälfte aller Gesundheitsämter. Rund 170 Gesundheitsämter in Deutschland haben bislang jedoch nicht mal den sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag unterschrieben. Dieser muss laut dem Projekt-Verantwortlichen Gérard Krause bis zum 15. Februar vorliegen, damit das Ziel vonseiten des HZI noch erreicht werden kann. Krause hatte darüber auch schon Bund und Länder in einem Schreiben im Vorfeld der Beratungen informiert. Immerhin: Die Nachfrage ist laut Krause zuletzt massiv gestiegen, weshalb die technische Service-Hotline inzwischen an sieben Tagen die Woche besetzt ist.

Am weitesten bei der Umsetzung sind nach Informationen unserer Redaktion Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, wo Sormas Anfang Februar in jeweils drei Viertel der Gesundheitsämter betriebsbereit oder in Betrieb gewesen sein soll. In NRW galt dies für mehr als 40 Prozent der 53 Gesundheitsämter. Inzwischen sind laut NRW-Wirtschaftsministerium mehr als die Hälfte angeschlossen. Laut Krause liegt NRW etwa im Bundesdurchschnitt. „Es werden alle Anstrengungen unternommen, damit die Gesundheitsämter in NRW bis Ende Februar an Sormas angeschlossen sind. Wir sind optimistisch, dass das auch gelingt“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Andernorts dürfte das schwieriger werden. In Hamburg, Sachsen und dem Saarland war Anfang Februar noch kein einziges Gesundheitsamt an Sormas angeschlossen.

Obwohl der Bund und das Land NRW seit Wochen intensiv für die Einführung der kostenlosen Software werben, gibt es vielerorts immer noch Bedenken, in der aktuellen Phase das System zu wechseln. Der Landrat des Kreis Viersen, Andreas Coenen (CDU), sagte beispielsweise in dieser Woche ganz offen, dass man noch gar keinen Zugang habe: „Sobald wir den haben, können wir überprüfen, ob und inwieweit eine Umstellung während der laufenden Pandemie möglich und sinnvoll ist.“ Dass man Sormas einführen werde, versprach er nicht.

Auch HZI-Abteilungsleiter Gérard Krause weiß um die aktuelle Lage: „Der Umstieg auf eine neue Software in einer angespannten Zeit wie dieser ist für die Gesundheitsämter sicher nicht einfach“, heißt es in einem Brief an die für die Einführung zuständigen Landesministerien in Deutschland, der unserer Redaktion vorliegt. Aber die Erfahrung der nutzenden Ämter zeige, dass Sormas die Arbeit nach kurzer Eingewöhnungszeit schnell effektiver mache.

Viele Städte und Landkreise bestehen jedoch darauf, ihre eigene Software weiterzunutzen und diese über eine Schnittstelle an Sormas anschließen zu lassen. Im aktuellen Beschluss von Bund und Ländern sagt die Bundesregierung zu, diese zügig zur Verfügung zu stellen, auch wenn Kanzleramtschef Helge Braun vom „Schnittstellenwahnsinn“ alles andere als begeistert sein soll.

Wie komplex die Herausforderung für das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung ist, zeigt der Brief von Gérard Krause. In diesem zeigt er auch den aktuellen Stand auf: „Digitale Labormeldungen an das Gesundheitsamt werden nun von Demis in Sormas-X empfangen, in Sormas-X bearbeitet, von dort an die lokale Survnet-Instanz exportiert, von wo sie schließlich an die zuständige Landesstelle übermittelt werden.“ Wenn allein der Austausch von Laborergebnissen über mehrere Schnittstellen und Systeme laufen muss, wie komplex wird es dann erst, wenn viele Gesundheitsämter darauf beharren, eine Sormas-Schnittstelle zu ihrer bisher genutzten eigenen Software zu bekommen?

Für Unternehmer wie Jan Kus ist der Föderalismus in diesem Punkt jedenfalls ein Gräuel: „Wir müssen dadurch theoretisch jedes Gesundheitsamt abklappern, weil alle eigene Schnittstellen verwenden.“ Kus ist Geschäftsführer der Kölner Digitalagentur Railslove. Gemeinsam mit Partnern wie der Bochumer Agentur 9Elements hat er bereits im vergangenen Jahr die Recover-App entwickelt, mit der sich Kontaktdaten elektronisch erfassen lassen. Nutzer müssen dafür lediglich am Eingang eines Restaurants, Theaters oder Bar einen QR-Code scannen und im Browser ihres Smartphones ihre Daten hinterlegen. In Brühl will der Verein „Brühl digital“ das System sogar allen Gastronomen in der Stadt kostenlos zur Verfügung stellen. „Die App kann auch in Kitas, Schulen, Pflegeheimen oder beim Frisör genutzt werden“, sagt Jan Kus. Durch die QR-Codes könne man datenschutzkonform Besucher sitzplatzgenau erfassen. Und da kommt Sormas ins Spiel.