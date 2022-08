Brief von Betriebsrat an Habeck und Lindner : Bund soll Mehrheit bei Uniper übernehmen

Die Uniper-Zentrale in Düsseldorf. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf Neun Milliarden sind schon weg, Uniper braucht noch mehr Staatshilfe. Betriebsrat und Gewerkschafts-Chefs rufen um Hilfe: Der Bund solle eine Mehrheitsbeteiligung bei Uniper anstreben, bitten sie in einem Brief an Habeck und Lindner.