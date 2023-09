Wohnungswirtschaft Bund soll Klimaumbau stärker fördern

Wer in diesen Tagen in Deutschland Häuser und Wohnungen baut, hat vielfach mit hohen Zinsen und Baukosten, mit Fachkräfte- und Materialmangel zu tun. Und weil diese Faktoren die Branche schwer belasten, kämpft sie umso mehr darum, dass in Zeiten der Klimawende die Förderung für den klimaneutralen Umbau des Wohnungsbestandes verbessert wird. Die soziale Wohnungswirtschaft macht da keine Ausnahme, und sie will nicht nur in ihrem Namen, sondern auch in dem ihrer Kunden sprechen. Ohne entsprechende Veränderungen drohe eine finanzielle Überforderung der Unternehmen und ihrer Mieterinnen und Mieter, sagte der Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, Alexander Rychter, am Dienstag in Düsseldorf.