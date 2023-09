Sicherheitsprüfung Bund erhöht Druck wegen Huawei

Hintergrund der neuen Fragen sind seit März laufende Ermittlungen des Bundesinnenministeriums, ob die öffentliche Sicherheit in Deutschland gefährdet sein könnte durch Huawei-Komponenten in den hochmodernen 5G-Netzen der Mobilfunker. Alle drei Konzerne haben bereits erklärt, in den 5G-Kernnetzen seien bereits keine Teile der Chinesen eingebaut und es gäbe auch keinerlei Planungen für einen solchen Einbau. Trotzdem drängen das Bundesinnenministerium und das Außenministerium auf noch mehr Vorsicht. Hintergrund ist die Sorge, bei einem Konflikt zwischen China und den westlichen Staaten wegen Taiwan könnte Huawei vom dortigen Staat gedrängt werden, die hiesigen Netze zu sabotieren. Dem Innenministerium lägen „Anhaltspunkte für eine mögliche Beinträchtigung (...) der öffentlichen Sicherheit durch die Nutzung der chinesischen Bauteile vor“, war im März erklärt worden. In den USA sind Huawei-Komponenten ganz aus den 5G-Netzen verbannt.