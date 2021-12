Post erhöht Preise : Was Briefe, Postkarten und Co. ab 1. Januar kosten

Was Briefe, Postkarten und Co. ab 1. Januar kosten

Ein Mann wirft einen Brief in einen Briefkasten. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Wer im Digitalzeitalter noch auf klassische Briefe setzt, muss für den Versand im nächsten Jahr etwas mehr zahlen. Alte Briefmarken werden nicht ungültig, man muss sie aber zusätzlich frankieren.

Alte Briefmarken werden nicht ungültig, man muss sie aber zusätzlich frankieren. Wer dies in den ersten Januartagen nicht tut und Briefe nur mit den alten Marken verschickt, dürfte aber Glück haben. „Wir lassen in den ersten Tagen des neuen Jahres Kulanz gelten und werden die unterfrankierten Briefe nicht sofort zurückschicken“, sagte ein Post-Sprecher. So habe man es auch schon bei den vorigen Portoerhöhungen getan.