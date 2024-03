Automatisierte Auslieferung Forscher stellen Roboter für Paketzustellung vor

Die Vorführung fand am Freitag in Braunschweig statt, die dortige Technische Universität ist an dem Projekt beteiligt. Man wolle die „letzte Meile“ - also die letzte Strecke bis zum Empfänger - vollständig automatisieren und dadurch Kosten erheblich senken, sagte einer der zuständigen Wissenschaftler der Uni, Torben Hegerhorst. Angewandt werden soll das System vor allem in Städten, wo viele Menschen Pakete empfangen.