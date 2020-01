Trend zu gesünderer Lebensweise : Brauereien verkaufen deutlich weniger Bier

Wiesbaden Deutschland ist in der ganzen Welt als Bier-Nation bekannt. 2018 haben die Deutschen durchschnittlich 102 Liter Bier pro Kopf konsumiert. Nun melden Bierbrauer im vergangenen Jahr knapp 2 Prozent weniger Umsatz gemacht zu haben.

Die Bierbrauer in Deutschland haben 2019 deutlich weniger Bier verkauft. Der Absatz der Brauereien und Bierlager fiel gemessen am Vorjahr um 1,9 Prozent auf 9,2 Milliarden Liter. Mit mehr als 80 Prozent ging der Löwenanteil in den heimischen Markt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.