Energiekrise : Brauer schlagen Alarm wegen Gasknappheit

Düsseldorf Auch für die Bierbranche hat die Energiekrise gravierende Folgen. Ohne Gas geht kaum was beim Brauen. Dabei sind auch die Lieferengpässe bei anderen Produkten noch längst nicht behoben.

Ab Oktober könnte die Lage für einige in der Branche richtig brenzlig werden. „Zu diesem Termin haben viele Gasversorger eine Preisverdoppelung angekündigt“, sagt Eichele. Das ist vor allem für die vielen mittelständischen Unternehmen unter den rund 1500 Brauern in Deutschland ein Riesenproblem. „Die massiv steigenden Kosten als Folge des Krieges in der Ukraine werden in der Brauwirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Immer mehr mittelständische Betriebe gehen in die Knie, Lieferketten stehen vor dem Kollaps“, heißt es beim Verband. Er appelliert an die Entscheidungsträger in der Politik, „alle Vorhaben zu stoppen, die neue Belastungen für die Betriebe bringen“.