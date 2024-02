Sexismusvorwürfe gegen Vytal Kostenloser Bowljob? Kölner Start-up erntet Kritik für Werbekampagne

„Bowljob for free“ bedeutet, dass man für die Mehrwegbehälter kein Pfand bezahlen muss, liest sich im ersten Moment aber so, als würde die Firma kostenlosen Oralsex anbieten. Damit hat Vytal die Aufmerksamkeit in zahlreichen deutschen Großstädten auf sich gezogen, unter anderem an seinem Hauptsitz in Köln. Dort wurde ein Plakat mit „Sexism for free“ überklebt. Auf Instagram hagelte es unter einem Beitrag des jungen Unternehmens Kritik: „Wirklich? 2024 war das die beste Marketing Idee, die euch gekommen ist? Frage mich, wie viele erwachsene, weiße Männer sich dazu in der Konferenz beglückwünscht haben“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: „1. Semester Bachelor Kommunikationsdesign, goldene Regel: Wer Sex, Nacktheit, Diskriminierung,... als ‚Eyecatcher‘ auf seinem Plakat braucht, hat ein beschissenes Plakat.“