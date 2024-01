Abbau Bosch streicht weitere Stellen im Autogeschäft

Es ist der dritte Stellenabbau bei Bosch binnen weniger Wochen: Im Dezember hatte das Unternehmen angekündigt, 1500 Arbeitsplätze in der Antriebssparte zu streichen, weitere 1200 Stellen stehen im Geschäft mit autonomen Fahren zur Disposition. Auch bei den anderen großen deutschen Zulieferern herrscht vor dem Hintergrund der Schwäche am Automarkt und dem Umbruch zu Elektromobilität Unruhe in Sachen Beschäftigung. Bei ZF Friedrichshafen schlug in dieser Woche der Betriebsrat Alarm, weil bis 2030 rund 12.000 Stellen in Deutschland verschwinden könnten. Das Unternehmen bestätigte das nicht. Bei Continental soll eine mittlere vierstellige Zahl an Arbeitsplätzen in der kriselnden Autosparte wegfallen.