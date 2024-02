Online-Badhändler Reuter Das ist der neue Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach

Wer Bernd Reuter in seiner Firmenzentrale besucht, wird immer in eine technologisch hochmoderne Welt eintauchen. Denn während für die meisten Menschen in Deutschland das Digitale noch Neuland war, erkannte er schon das Potenzial des virtuellen Vertriebs. In mehr als drei Jahrzehnten wurde Reuter.de einer der größten Fach- und Online-Händler für Badezimmerausstattung in Europa. 2004 hatte der Firmenchef das Potenzial von Online-Handel erkannt, was dem Familienunternehmen eine Vorreiterrolle in der Branche und rasantes Wachstum bescherte.