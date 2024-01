Wassersport-Messe in Düsseldorf Kleine Boote werden nach Corona-Boom zu Ladenhütern

Bei der Nachfrage nach kleinen Booten herrscht nach Einschätzung eines Branchenverbandes weitgehend Ebbe. Nachdem viele Menschen in den Corona-Jahren zugegriffen hätten, würden die deutschen Händler die bis zu sieben Meter langen Boote inzwischen nur noch schwer los, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft, Karsten Stahlhut, am Donnerstag in Düsseldorf. Das liege auch an Preissteigerungen.