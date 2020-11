Nordrhein-Westfalen : Boom bei den Baugenehmigungen

Wohnungsneubau in Ratingen Foto: Joachim Preuß

Düsseldorf Die Fertigstellungszahlen in Nordrhein-Westfalen können dabei aber nicht Schritt halten. Die Bauuternehmen können die gestiegene Nachfrage trotz erhöhtem Personalbestand nicht befriedigen.

Die Diskrepanz zwischen den Genehmigungszahlen im NRW-Wohnungsbau und dem, was man daraus an Fertigstellungszahlen ableiten könnte, ist groß. Das Statistische Landesamt, das unter Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) firmiert, hat am Freitag mitgeteilt, dass die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um mehr als elf Prozent auf 45.084 gestiegen ist. Während im Wirtschafts- und Straßenbau sowie im öffentlichen Hochbau die Zahlen deutlich zurückgehen, boomt der Wohnungsmarkt. Aber: Es wird zwar viel genehmigt, doch die Fertigstellungszahlen halten nicht Schritt.

Beate Wiemann, die Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbandes NRW, hat dafür eine Erklärung: „Wir hatten fast 15 Jahre eine große Zurückhaltung bei Investitionen in die Infrastruktur und im Wohnungsbau, das hat zu einem großen Investitionsstau geführt, den wir als Branche kontinuierlich abarbeiten – das geht nicht von heute auf morgen.“ Die Unternehmen hätten auch in diesem Jahr trotz der Corona-Krise ihre Kapazitäten weiter aufgestockt. Allein in Nordrhein-Westfalen sei die Zahl der Mitarbeiter um viereinhalb Prozent auf mehr als 129.600 gewachsen.

Doch auch damit kann man der steigenden Nachfrage, die durch die niedrigen Zinsen zusätzlich angeschoben wird, offensichtlich nicht Herr werden. Dass manches dann nicht oder erst viel später fertig wird, dürfte andererseits damit zusammenhängen, dass sich viele von günstigen Finanzierungskonditionen zum Bauen verleiten lassen und zu spät merken, dass sie die Kosten nicht tragen können – zumal sich manches Bauvorhaben im Laufe der Zeit auch deutlich verteuern kann. Da liegt dann so mancher Bau auf einmal brach.

Zudem verlautet aus der Branche, dass manche Bauherren zwar Grundstücke hätten, ohne die sie ja keine Baugenehmigung bekämen, aber nach dem Genehmigungsverfahren dann doch nicht bauten, sondern die Grundstücke lieber mit Gewinn verkauften. Auch das erscheint als Begründung plausibel in Zeiten, in denen häufig darüber geklagt wird, dass die Kommunen zu wenig Grundstücke fürs Bauen ausweisen und die Nachfrage hoch ist.