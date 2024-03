Datendiebstahl möglich Immer mehr Betrugsversuche auf Booking.com

Die Betrügerinnen und Betrüger gehen gewieft vor: Sie schreiben Kundinnen und Kunden im Namen des Hotels über das Nachrichtenportal der Booking.com-App an und fordern sie auf, ihre Zahlungsdaten zu verifizieren. Zusätzlich senden sie eine Whatsapp-Nachricht mit dem Absender B2chat, in der sie sowohl den Namen der Unterkunft als auch die Buchungsdaten aufführen. Der Inhalt lautet zum Beispiel so: „Aufgrund einer Aktualisierung der Buchungsregeln sind wir gezwungen, eine zusätzliche Kartengarantie zur Sicherung Ihrer Unterkunft zu verlangen.“ Der Betroffene, der die Nachricht an die Verbraucherzentrale NRW weitergeleitet hat, sollte einen Link anklicken und seine Kreditkartendaten angeben. „Ihm ist im letzten Moment aufgefallen, dass es sich nicht um die Internetseite des Hotels oder die von Booking.com handelt, sondern um eine, die ähnlich lautete“, sagt Digitalexperte Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale NRW. Wenn er die Daten angegeben hätte, hätten die Betrügerinnen und Betrüger damit Einkäufe in seinem Namen tätigen können.