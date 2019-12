Ab 1. Januar 2020 : Bonpflicht - der Kampf um Umwelt, Gesundheit und Betrug

Eine Bäckerei in Südlohn zeigt, wie viele Kassenzettel an zwei Tagen auf dem Boden landen. Foto: dpa/Michael Tenk

Berlin Der Wirtschaftsminister will die Vorgaben noch stoppen, nach denen ab 1. Januar jeder Brötchen-Kauf einen Kassenbon auslöst. Millionen Kilometer Papier werden zusätzlich verbraucht. Die SPD will damit Steuerbetrug bekämpfen.

In einer kurzfristigen Intervention beim zuständigen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Stopp der Bonpflicht berief sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf Berechnungen der Handelskette Rewe, wonach die Gesetzesnovelle allein bei ihren Läden den Bedarf an 140.000 Kilometern zusätzliche Kassenbons auslösen werde. Das Kölner EHI-Institut des deutschen Handels rechnet insgesamt mit zwei Millionen Kilometern mehr Kassenzettelpapier - für das umgerechnet pro Stunde eine Fichte gefällt werden müsse.

Damit nicht genug. Die meisten Kassenbons werden auf besonders problematischem Thermo-Papier gedruckt, das nicht im Papiermüll entsorgt werden darf. Verarbeitet ist darin der tückische Stoff Bisphenol A, der wegen seiner potenziell organschädigenden Wirkungen in Kinderspielzeug verboten ist. Deshalb ist aus gesundheitlichen Gründen unbedingt zu vermeiden, ihn in die Nähe von Lebensmitteln zu bringen, ihn anzufassen und danach mit derselben Hand Lebensmittel zu verzehren. Also genau das, was der Gesetzgeber nun erreicht, wenn der Kunde zu jedem Brötchen und zu jedem Eis auch einen Kassenbon in die Hand bekommen soll.