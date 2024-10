Frankfurter Börse Börsengang von Wissenschaftsverlag Springer Nature glückt

Das gute Börsendebüt von Springer Nature steht im Kontrast zum bisher größten deutschen Börsengang in diesem Jahr: Die Parfümeriekette Douglas war im März an die Börse zurückgekehrt. Ihre Papiere hatten den Ausgabepreis von 26 Euro aber seitdem nie erreicht. Mittlerweile haben Aktionäre, die damals bei Douglas zugegriffen haben, etwa 23 Prozent an Wert verloren.