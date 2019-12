Börsengang von Saudi-Aramco : Riskantes Investment in saudisches Öl

Der Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco ist der größte weltweit. Aber das Interesse potenzieller Investoren ist bisher gering.

(rtr) Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman gilt als jemand, der keinen Widerspruch duldet. Beim Börsengang seines Erdölgiganten Saudi Aramco, dem weltweit größten, muss der 34-Jährige einen herben Schlag einstecken. Internationale Investoren schauen sich die für nächste Woche erwartete Emission lieber von der Seitenlinie an. Das Interesse an den Titeln des Ölproduzenten ist niedriger als angenommen. „Mit dem Börsengang wollten die Saudis und insbesondere der Kronprinz Aramco auf die internationale Investorenkarte setzen, aber das ist offensichtlich nicht gelungen“, sagt Charles Hollis, ehemaliger britisch-saudischer Diplomat. Wegen des geringen Interesses außerhalb der Golfstaaten sagten die Banken, die den Börsengang begleiten, sogar Werbeveranstaltungen in London und New York ab.

Eigentlich wollte der saudische Prinz fünf Prozent der Anteile an die Börse in Riad bringen und damit 100 Milliarden Dollar einnehmen für den Umbau des stark vom Erdöl abhängigen Landes. Nun werden Investoren lediglich 1,5 Prozent angeboten. Von den ursprünglichen Plänen für eine Emission an einer internationalen Börse wie New York oder London ist schon lange keine Rede mehr. Selbst den Anlegern aus der Region mussten die Banken das Börsendebüt schmackhaft machen; sie boten günstige Kredite für Zeichner an. Früheren Angaben von Insidern zufolge sind die Staatsfonds von Abu Dhabi und Kuwait mit an Bord. In dem 658 Seiten dicken Börsenprospekt hatte Saudi Aramco versucht, die Bedenken der Fonds aus dem Weg zu räumen. Unter anderem soll künftig mehr Wert auf erneuerbare Energien gelegt, der Energieverbrauch soll verringert werden. Auch gegen das Risiko von Terrorangriffen und gegen Korruptionsvorwürfe will der Konzern etwas unternehmen.