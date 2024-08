Aktienmärkte Börse nach Kursabsturz erholt – aber die Angst bleibt

Was Anleger tun sollten: „Auf keinen Fall jetzt die Nerven verlieren und ihre Aktien blindlings verkaufen“, rät Schickentanz, „sondern in kleinen Teilen in den Markt gehen.“ Was er damit meint: beispielsweise 10.000 Euro in kleineren Tranchen anlegen und dies bevorzugt in ETFs. Die können dann wieder weltweit aufgestellt sein. Und auch bei den Branchen hat Schickentanz derzeit keine besonderen Empfehlungen: „Wenn man sieht, dass jetzt beim Kursabsturz auch eine so defensive Aktie wie Eon abgestraft wird, fällt es schwer, einzelne Branchen herauszupicken.“ Seine Dax-Prognose für das Jahresende: „acht bis zehn Prozent plus.“ Das würde ungefähr 19.000 Punkte bedeuten.