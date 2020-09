Interview mit BMW-Personalvorstand Ilka Horstmeier : „Wir haben die E-Mobilität nicht verpasst“

Berlin Die BMW-Personalvorständin über den Wandel der Automobil-Branche, die Herausforderungen für sie und ihre Vorstandskollegen durch die Corona-Pandemie – und ihre Kindheit in Duisburg.

Reicht die Zeit noch für eine Currywurst? Ilka Horstmeier betrachtet die lange Schlange vor dem Stand. Wahrscheinlich nicht. Die Personalvorständin von BMW ist für eine Konferenz zur Zukunft der Arbeit nach Berlin gekommen. Nun reist sie gleich wieder nach München zurück – während am Abend im Kanzleramt der Autogipfel beginnt, in dem es mal wieder um die Zukunft der von der Corona-Pandemie hart getroffenen Branche geht.

Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass da mit dem Virus etwas Heftiges auf uns zukommt?

Horstmeier Wir haben uns schon im Januar intensiv mit China beschäftigt. Da ging es zunächst natürlich um die Herausforderungen in China und Dienstreisen dorthin. Wir haben ein gutes Krisenmanagement, hatten auch Pandemiepläne. Trotzdem war der Lockdown in Deutschland natürlich neu für uns. So etwas hat es ja noch nie gegeben vorher.

Ihren Start ins neue Amt haben Sie sich sicherlich anders vorgestellt, oder?

Horstmeier Der Start im November lief sehr gut. Ich habe in den ersten 100 Tagen im Amt genau das gemacht, was ich mir vorgenommen hatte. Ich bin viel gereist, weil ich die Teams und das HR-Geschäft kennenlernen wollte, ich hatte ja vorher 20 Jahre Produktion gemacht. Nur den Besuch in China habe ich wegen Corona nicht mehr geschafft.

Und dann ging alles ganz schnell.

Horstmeier Ja. Das Jahr hatte bemerkenswert gut angefangen – und dann mussten wir weltweit wegen Corona unsere Werke temporär schließen. Wir haben im ersten Halbjahr 300.000 Fahrzeuge weniger gebaut. Das ist ein Volumen, das in unserem größten deutschen Werk in Dingolfing pro Jahr produziert wird.

Wie reagiert man da als Vorstand in der schlimmsten Krise der Firmengeschichte?

Horstmeier Das war für uns vermutlich die intensivste Zeit der Zusammenarbeit. Wir waren keinen einzigen Tag im Homeoffice, sondern hatten mehr Abstimmungen als jemals zuvor. Einerseits ging es darum, die aktuelle Situation zu beherrschen, andererseits mussten wir aber auch weiterhin auf die Zukunftsthemen schauen. Sich nur auf eine Sache zu fokussieren ist der größte Fehler, den man in so einer Situation machen kann.

Info Aus Duisburg in den BMW-Vorstand Ausbildung Ilka Horstmeier ist in Duisburg geboren und hat nach einem BWL-Studium im Saarland bei BMW als Trainee angefangen. Karriere Bis 2018 leitete sie die Produktion und Planung der Motoren und E-Antrieb. Anschließend führte sie knapp ein Jahr lang das größte BMW-Werk Europas in Dingolfing, bevor sie 2019 in den Vorstand berufen wurde.

Der Automobil-Industrie steht ein gewaltiger Umbruch bevor, vielerorts werden Stellen abgebaut, auch bei BMW. Verschärft Corona noch einmal den Druck, Einsparungen vorzunehmen?

Horstmeier Klar, wenn der Absatz einbricht, entsteht natürlich zusätzlicher Kostendruck. Gleichzeitig wollen wir in Zukunftstechnologien und den Ausbau der Elektromobilität investieren. Es geht daher darum, die richtigen Prioritäten zu setzen – und da werden wir auch noch einmal nachschärfen müssen. Denn wir sehen schon, dass wir auf einem niedrigeren Niveau wachsen werden als ursprünglich geplant.

Nachschärfen bedeutet, mehr als die 6000 Stellen bereits geplanten Stellen abzubauen?

Horstmeier Das heißt zunächst mal, dass wir auf Sicht fahren. Keiner weiß, wie die Lage in zwei Jahren ist. Wir werden in den nächsten Jahren mit weniger Personal auskommen. Wir nutzen dabei die Fluktuation, bieten ein Frühverrentungsprogramm, geben aber auch jungen Mitarbeitern die Möglichkeit, nochmal zu studieren oder eine Ausbildung zu machen – mit Rückkehrgarantie.

Viele Jobs werden nicht mehr gebraucht, wenn nur noch Elektroautos gebaut werden.

Horstmeier Zunächst mal glaube ich nicht, dass es in Zukunft nur Elektroautos geben wird. Es gibt viele Regionen, wo man allein wegen fehlender Infrastruktur mit einem sparsamen Verbrennungsmotor deutlich besser dran ist und deswegen bieten wir unsere Kunden auch die Power of Choice. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Anpassungsbedarf. Wir geben viel Geld dafür aus, die Menschen mitzunehmen, auszubilden und umzuqualifizieren. Pro Jahr sind das ungefähr 370 Millionen Euro – das entspricht in etwa dem Jahresumsatz von Borussia Dortmund, wenn man die Transfereinnahmen herausrechnet

Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen. Steckt davon nach 25 Jahren BMW noch etwas in Ihnen?

Horstmeier Ich bin in Duisburg-Rheinhausen aufgewachsen. Zum Zeitpunkt meines Abiturs fand da der erste große Transformationsprozess in der Stahlindustrie statt. Das hat mich sicherlich geprägt. Im Grunde begleiten mich Transformationen seitdem permanent – auch bei BMW.

Dort haben Sie eine sehr ungewöhnliche Karriere hingelegt. Obwohl Sie BWL studiert haben und damit kein Ingenieur sind, haben Sie das Werk in Dingolfing geleitet und waren für die Motorenentwicklung zuständig. Was hat Sie an der Auto-Industrie gereizt?

Horstmeier Mich haben die Produkte schon immer fasziniert – und die Innovationsfähigkeit.

Hatten Sie als Nicht-Ingenieur das Gefühl, sich besonders beweisen zu müssen?

Horstmeier Wichtig ist erstmal lernfähig zu sein und interessiert. Und dann muss man sich im zweiten Schritt aber auch davon freimachen, dass andere Leute etwas können, was man selber nicht kann. Stattdessen sollte man die eigenen Stärken mit denen des Teams kombinieren. Als ich verantwortlich war für die Motorenproduktion ging es für mich nicht darum, der beste Motorenexperte zu sein, sondern meine Fähigkeiten – strategische Fähigkeiten – mit denen meiner Leute zu kombinieren.

Ich habe gelesen, dass Sie trotzdem auch selbst mal einen Motor montiert haben.

Horstmeier Das stimmt. Als ich die Leitung der Motorenentwicklung übernommen habe, habe ich mir einen Tag im Prototypenbau verbracht und mit den Kollegen einen Motor komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Ich muss gestehen: Den zweiten Schritt hätte ich ohne die Kollegen nicht geschafft (lacht).

BMW war mit dem i3 Pionier bei der Elektromobilität und hat dann den Anschluss ein bisschen verpasst. Sie waren seit 2013 auf für die E-Antriebe zuständig. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Horstmeier Wir haben nichts verpasst. Wir haben die beiden Zukunftstrends Digitalisierung und Dekarbonisierung, also aktuell speziell Elektromobilität, früh erkannt, aber als Innovationspionier muss man sich immer genau überlegen, wie die nächsten Schritte sind. Inzwischen gibt es 500.000 elektrifizierte Fahrzeuge von uns auf den Straßen, die Reichweite des i3 hat sich seit dem Start 2013 verdoppelt. Und bis 2023 haben wir 25 E-Fahrzeuge im Angebot, bis 2021 werden wir eine und bis 2030 sieben Millionen E-Fahrzeuge im Markt haben. Gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, dass wir unsere Verbrennungsmotoren effizienter und damit sauberer machen– ehrlich sauberer.

Für den zweiten Trend, die Digitalisierung, müssen Sie auch andere Talente anlocken – Software-Entwickler, Programmierer, Leute, die auch zu Google, Microsoft oder Amazon gehen könnten. Wie gewinnen Sie die?

Horstmeier Es gibt viele Menschen, die sich dafür begeistern können, die individuelle Mobilität von Morgen – übrigens ein menschliches Grundbedürfnis seit über 100 Jahren – nachhaltiger, vernetzter und sichererer zu machen. Und etwas, das beim Thema „New Work“ oft unterschätzt wird: Damit ist nicht nur die Anzahl der Tage gemeint, die Sie im Homeoffice verbringen. Es geht zunächst mal darum, dass die Menschen an einer sinnvollen Aufgabe arbeiten wollen – und ihnen dann dafür die ideale Arbeitsumgebung zu schaffen.

Haben Sie Ihren Führungsstil im Laufe der Zeit angepasst?

Horstmeier Natürlich lernt man in 25 Jahren eine Menge. Aber ein paar Dinge bleiben auch: Mitarbeiter müssen der Führungskraft beispielsweise vertrauen – gerade in einer Transformation. Dabei kommt es stark auf die Kommunikation an. Menschen arbeiten für Unternehmen, vertrauen aber Menschen.

Haben Sie Autos eigentlich schon immer fasziniert?

Horstmeier Ich fahre tatsächlich sehr gerne Auto. Privat habe ich einen i3 in der Garage, beruflich fahre ich einen 7er Plug-in-Hybrid.

Und was war ihr erstes Auto?