BMW: Im Oktober könnten fast alle Autohäuser schließen - Streit mit Händlern

Düsseldorf Die Gewinnwarnung am Montag ist nicht das einzige Problem von BMW. Der Hersteller und die Auto-Händler streiten seit Monaten über eine Verlängerung der Verträge. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Das könnte gravierende Folgen haben.

Für einen stolzen Händler von Premiumfahrzeugen müssen sich die Zeilen aus der BMW-Zentrale wie Hohn anhören: „Sollten Sie entgegen unserer Annahme kein Interesse mehr an der Fortführung Ihres Händlervertrags haben, besteht die Möglichkeit, mit uns als autorisierte Vertragswerkstatt zusammenzuarbeiten.“ An den Vertragsentwürfen, heißt es weiter, werde man keine Anpassungen mehr vornehmen.

Alle fünf Jahre müssen die Verträge zwischen BMW und den rund 550 deutschen Vertragshändlern verlängert werden. Doch obwohl die aktuellen Papiere nur noch bis zum 30. September gültig sind, können sich beide Parteien seit Monaten nicht einigen. BMW, heißt es aus Händlerkreisen, lehne jegliche Verhandlungen ab. In einem Mahnschreiben hatte das Unternehmen die Händler stattdessen aufgefordert, bis zum heutigen Mittwoch die Verträge zu unterschreiben. „Das wird nicht passieren“, heißt es jedoch in Händlerkreisen. Die Betriebe werden das Ultimatum verstreichen lassen.

Zehn Jahre lang hatte es bei BMW keine Gewinnwarnung mehr gegeben. Doch nun leidet BMW unter den gleichen Problemen wie der Rest der Branche: die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China verteuern aufgrund höherer Zölle auch die Exporte aus dem US-BMW-Werk nach Asien. Gleichzeitig entbrannte in Europa vor der Umstellung auf das neue Prüfverfahren WLTP eine Rabattschlacht zwischen den Auto-Herstellern, an der sich BMW offenbar nicht beteiligen wollte – zulasten der Verkäufe.

Der Konflikt mit den Händlern wird in der Mitteilung hingegen mit keinem Wort erwähnt. Dabei hat auch er das Potenzial, die Krise weiter zu verschärfen. Denn die Fronten sind seit Monaten verhärtet. BMW will eine höhere Gewinnmarge und mehr direkten Zugang zum Kunden, den man bislang nur über 44 eigene Niederlassungen hat. Die Händler wiederum fühlen sich von BMW um einen Teil ihres Geschäfts gebracht, weil das Unternehmen die eigenen Vertriebsaktivitäten immer weiter ausdehnt. So gab es zuletzt Berichte, BMW werde jährlich 10.000 Dienstwagen direkt an die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) liefern. Gleichzeitig sollen die Renditen der BMW-Händler deutlich unter denen der Konkurrenz liegen. Auch das stört die Autohäuser.