Car-Symposium in Bochum : Daimler und BMW werben für Hybrid-Antriebe

Bochum Mit Prämien und Vorgaben treibt die Politik den Ausbau der Elektromobilität voran. Viele Konzernchefs sind jedoch skeptisch, ob die Ausrichtung auf eine einzige Technologie sinnvoll ist. Warum, machte der BMW-Chef nun noch einmal in Bochum deutlich.

BMW-Chef Oliver Zipse glaubt weiter an den Verbrennungsmotor. „Es wäre falsch, so zu tun, als würde der Verbrennungsmotor in zehn Jahren keine Rolle mehr spielen“, sagte Zipse am Mittwoch beim Automobil-Kongress Car-Symposium in Bochum. „Wenn wir es mit den Klimazielen ernst meinen, müssen wir daher auch die CO 2 -Emissionen bei neuen klassischen Verbrennungsmotoren senken.“