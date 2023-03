Lebensmittel als Haupttreiber der Inflation Blumenkohl 40 Prozent teurer - aber Butter günstiger

Die Inflation im Februar lag ebenso wie im Januar im Jahresvergleich bei 8,7 Prozent. Dies gab das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung am Freitag bekannt. „Die Inflationsrate verharrt auf einem hohen Stand“, sagte dessen Präsidentin Ruth Brand. Von Januar auf Februar zogen die Preise um 0,8 Prozent an.