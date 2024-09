Klang, Passform und Preis Wie finde ich die richtigen Bluetooth Kopfhörer?

Kopfhörer können nicht als schädlich bezeichnet werden, bergen aber durch Lautstärke und Ankoppelung an das Ohr Risiken, sagt Thomas Deitmer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Bei zu strammem Sitz im Ohr können sie Druckstellen hervorrufen. Dann können wechselbare Ohradapter helfen, sagt Deitmer. Wenn die Kopfhörer den Gehörgang vollständig und luftdicht verschließen, besteht die Gefahr, dass sich durch die Wärme und Feuchte im Gehörgang eine bakterielle Entzündung entwickelt, erklärt er. „Eine gute Belüftung des Gehörgangs schützt vor einer Gehörgangsentzündung“, so Deitmer. Personen, die zu einem empfindlichen Gehörgang neigen oder Probleme mit Gehörgangsentzündungen haben, sollten mit In Ears vorsichtig sein. Deitmer empfiehlt, zu prüfen, ob eine Schallpegelbegrenzung eingestellt werden kann, um ein Lärmtrauma zu vermeiden. Bei Android- sowie Apple-Geräten sei dies laut Schönfelder in den Einstellungen möglich. Schönfelder empfiehlt, sich nach den Lautstärkeempfehlungen der WHO zu richten: 80 Dezibel für Erwachsene und 75 Dezibel für Kindern bei einem Konsum von 40 Stunden pro Woche. So riskiere man keinen Hörschaden. „Es ist immer eine Kombination aus Lautstärke und Dauer des Musikkonsums“, so Schönfelder.