Volle Kassen durch Online-Shopping : Handel erwartet Rekordumsätze an Black Friday und Cyber Monday

Handel erwartet Rekordumsätze an Black Friday und Cyber Monday

Berlin Die Rabatt-Aktionstage aus den USA sind längst auch Bestandteil des deutschen Einzelhandels geworden. Der Handelsverband Deutschland rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro.

Die deutschen Einzelhändler rechnen mit vollen Kassen bei den anstehenden Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday. Diese sollen zusammen einen Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro bringen und damit 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag vorhersagte. "Immer mehr Kundinnen und Kunden entdecken den Black Friday und den Cyber Monday für sich und nutzen gezielt die zahlreichen Angebote", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. "Das starke Wachstum des Online-Handels während der Corona-Pandemie setzt sich hier weiter fort."

In den USA gilt der Brückentag nach dem Thanksgiving-Feiertag - der sogenannte Black Friday, der diesmal auf den 26. November fällt - seit langem als umsatzträchtigster Tag des Jahres. Daran beteiligen sich in erster Linie Ladengeschäfte, während der Onlinehandel am folgenden Cyber Monday (29. November) mit Aktionsangeboten lockt. 96 Prozent der Online-Shopper hierzulande würden mittlerweile den Black Friday kennen, wie eine Umfrage im Auftrag des HDE ergab.