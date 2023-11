Reduzierte Ware Black Friday, Cyber Monday und Co. – Diese Regeln gelten beim Umtausch

Einmal im Jahr haben Schnäppchenjäger die Zeit ihres Lebens: An jedem vierten Freitag im November steigt der Black Friday (dt. Schwarzer Freitag), Geschäfte und Online-Shops werben mit Rabatten. Und als würde das die Konsumlust nicht schon genügend ankurbeln, kann man auch schon an den Tagen davor, in der sogenannten Black Week, das ein oder andere Schnäppchen machen – genauso wie am Montag danach, dem Cyber Monday, und der ganzen darauffolgenden Woche (Cyber Week).