Eispreis Bis zu zwei Euro für die Kugel

Tatsächlich sind die Erzeugerpreise für Speiseeis zwischen Februar 2022 bis Februar 2023 um knapp 30 Prozent gestiegen, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen. An der Eisdielen-Theke wirkt sich das in Zahlen so aus: Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis für eine Kugel Eis in Deutschland bei 1,46 Euro, in diesem Jahr wird zum Start in die Eissaison auch mal ein Drittel mehr fällig. Das variiert aber mitunter gewaltig, je nach Kugelgröße (die kann 70, aber auch schon mal 140 Milliliter ausmachen) und Standort. „Eine Kugel in einer Eisdiele mit großer Terrasse und viel Personal im Zentrum von München kostet sicherlich mehr als eine Kugel in einer Eisdiele auf dem Land“, erklärt Uniteis.