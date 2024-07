Fachkräftemangel Bis zu 40.000 Stellen im NRW-Einzelhandel unbesetzt

Das Fehlen von qualifiziertem Personal trifft den Handel in NRW schwer. Im bevölkerungsreichsten Bundesland kommen im Einzelhandel den jüngsten Arbeitslosenzahlen zufolge auf eine offene Stelle für eine Fachkraft mit beruflicher Bildung rund 2,2 Bewerber mit entsprechender Ausbildung. Das ist weniger als das Verhältnis über alle Branchen, wo im Schnitt auf eine offene Stelle 2,5 qualifizierte Bewerber kommen. „Ein Engpasskriterium ist eine Stelle auf zwei Bewerberinnen oder Bewerber, bei den Fachkräften im Einzelhandel ist es also sehr nah dran“, erklärt dazu ein Sprecher der Regionaldirektion NRW der Agentur für Arbeit. Erfasst würden in dieser Statistik die offenen Stellen, die Unternehmen meldeten. Das bedeutet: Im Zweifel sind noch mehr Jobs offen, so dass für eine Auswahl unter den Bewerbern noch weniger Kandidaten zur Verfügung stünden.