Nur rund 70 Prozent finden statt : Foodwatch kritisiert massive Ausfälle bei Lebensmittelkontrollen

Berlin/Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen gibt es der Verbraucherorganisation Foodwatch zufolge erhebliche Mängel bei den amtlichen Lebensmittelkontrollen. Drei von zehn Routinekontrollen fallen demnach aus. Große Lücken gibt es in Krefeld, Bochum und Recklinghausen.

Die vorgegebene Zahl an Betriebsprüfungen konnten der Auswertung von Foodwatch zufolge nur neun der landesweit 51 Behörden erfüllen oder nahezu erfüllen, wie Foodwatch am Mittwoch in Berlin mitteilte. Insgesamt fielen fast drei von zehn vorgeschriebenen Routinekontrollen aus. Zurückzuführen sei dies im Wesentlichen auf Personalmangel.