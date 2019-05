Neue Studie zur EU : Binnenmarkt steigert Einkommen der Deutschen um mehr als tausend Euro

In kleinen, exportstarken EU-Ländern sind die Einkommensgewinne besonders groß. Foto: dpa/epa CTK Masova

Gütersloh Eine neue Studie hat das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Jahr gemessen: Der freie Waren- und Kapitalverkehr beschert Bürgern der EU demnach 840 Euro mehr Einkommen. Größter Gewinner in Deutschland ist NRW.

Der Binnenmarkt hat nicht nur den Abbau von Grenzkontrollen bewirkt, sondern den Europäern grundsätzlich auch ein Plus im Portemonnaie beschert, heißt es in einer neuen Analyse der Bertelsmann-Stiftung. Durch den EU-Binnenmarkt haben die Bürger der Europäischen Union pro Kopf und Jahr demnach rund 840 Euro mehr Einkommen - die Deutschen sogar 1046 Euro.

Für die Untersuchung nahmen die Autoren mehr als 250 Regionen in Europa unter die Lupe. Konkret wird in der Studie das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Jahr gemessen. "Der EU-Binnenmarkt ist einer der größten Treiber für unseren Wohlstand und wirkt ähnlich wie die Marktwirtschaft: Nicht jeder profitiert gleichermaßen, aber alle gewinnen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Aart De Geus.

"Je stärker Industrie und Exportbranchen in einer Region verankert sind, desto höher sind in der Regel auch die Einkommensgewinne durch den Binnenmarkt", erläuterte Dominic Ponattu, einer der Autoren der Studie. "Auch Regionen mit starkem Mittelstand und Zuliefererbetrieben, die viel in die EU exportieren, sind Gewinner."