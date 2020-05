Auswirkungen der Corona-Krise : Billigflieger EasyJet will ein Drittel seiner Arbeitsplätze streichen

London Die britische Billigflieger EasyJet will wegen der von der Corona-Pandemie ausgelösten Krise in Luftverkehr und Tourismus ein Drittel seiner Belegschaft abbauen.

EasyJet will in begrenztem Umfang am 15. Juni seinen Flugplan wieder aufnehmen. Es schätzt derzeit, erst in drei Jahren wieder den Umfang von 2019 erreichen zu können.