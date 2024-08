Wizz Air lockt mit Schnäppchen Eine Flatrate fürs Fliegen oder doch ein Werbegag?

Was sagen Verbraucherschützer zur Flug-Flatrate? „Wer Interesse an dem Angebot hat, kommt nicht umhin, sich sehr genau mit den Vertragsbedingungen auseinanderzusetzen, denn hier gibt es zahlreiche Einschränkungen“, sagt Schönbohm. Oliver Buttler, Referent für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sieht in dem Angebot eine „sehr stark eingeschränkte Flatrate“, die viele Haken habe und eher einem „Werbegag“ gleiche. „Wizz Air fliegt nicht von jedem großen Flughafen hier in Deutschland, sondern eher von kleineren Randbezirken aus, da müssen Reisende erst einmal hinkommen“, gibt er zu bedenken. Auch im Zielland würden die Flughäfen oft sehr abseits der üblichen Touristengebiete liegen. Daher müsse man mit hohen Zusatzkosten für die An- und Abreise, für Gepäck und Sitzplatzbuchungen rechnen. „Für eine Airline, die 10.000 Tickets verkaufen will zu diesem Preis, ist es eine super Sache, um richtig Geld in die Kasse zu spülen“, sagt Buttler. Er rät aber zur Vorsicht hinsichtlich der Themen Liquidität und Insolvenzrisiko, wenn Unternehmen viel Geld im Vorhinein für eine Flatrate haben wollen würden. Der Reisende habe keine Sicherheit, wenn der Flugbetrieb eingestellt werde. „Man muss schon sehr häufig fliegen, um dieses Geld wieder reinzuholen“, so Buttler. „Für die ein oder zwei Male, die man im Jahr fliegt, kann man auch regulär buchen und es ist unter Strich billiger.“