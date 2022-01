Bildungsministerin Stark-Watzinger : Heizkostenzuschuss für Bafög-Empfänger soll kommen

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Die Bildungsministerin der FDP, Bettina Stark-Watzinger, hat Erleichterungen für alle Wohngelempfänger angekündigt. Man habe den geplanten Heizkostenzuschuss auf den Weg gebracht.

Bafög-Empfänger können damit rechnen, dass auch sie den von der Ampel-Koalition für Wohngeldempfänger geplanten Heizkostenzuschuss bekommen. Man habe diesen Punkt in das laufende Gesetzgebungsverfahren eingebracht, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bei „Bild“ hatte die FDP-Politikerin zuvor gefordert, Bafög-Empfänger in die Zuschusszahlung einzubeziehen. Zur Umsetzung sagte sie der dpa: „Das hat gute Chancen, weil es jetzt in die Ressortabstimmung eingebracht ist und auch in die Beschlussfassung im Bundestag einfließen wird.“