Weiteres Wachstum ist in Sicht : Paketsendungen legen im Corona-Jahr 2020 sprunghaft zu

Weiteres Wachstum ist in Sicht

Berlin Wer online kauft, braucht keinen Termin und keine Maske. Die Pandemie liefert neue Argumente für den Online-Einkauf. Aktuelle Zahlen zeigen: Noch nie haben sich die Deutschen so viel liefern lassen wie in der Corona-Zeit. Wie der Trend zu erklären ist.

Die Corona-Pandemie hat der Paketbranche im vergangenen Jahr einen sprunghaften Anstieg beim Sendungsvolumen beschert. Wie der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) am Mittwoch mitteilte, wurden 2020 gut vier Milliarden Sendungen transportiert – ein Plus von 400 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

Nach Angaben des Verbandes markiert das einen neuen Höchstwert. Zudem sei das Wachstum mit einem Plus von 10,9 Prozent erstmals in den vergangenen 20 Jahren zweistellig ausgefallen. Ähnlich entwickelte sich auch der Gesamtumsatz der Branche: Er nahm um 10,5 Prozent zu und stieg auf 23,5 Milliarden Euro. Bei den Unternehmen waren 2020 insgesamt 255.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 10.600 mehr als im Jahr davor.

Wachstumstreiber waren nach Angaben des Verbandes die Sendungen an Privathaushalte. Ein Trend, der sich wohl auch künftig fortsetzt: Für 2021 prognostiziert eine Studie des BIEK zum Markt der Kurier-, Express- und Paketdienstleister rund 320 Millionen weitere Sendungen. Das entspräche einem Plus von etwa acht Prozent.

Die Pandemie habe den Markt „nachhaltig beeinflusst“, erklärte Marten Bosselmann, Vorsitzender des BIEK. „Schneller als erwartet steigende Sendungsmengen verstärken in Ballungsräumen und Innenstädten die Herausforderungen, die mit der Zustellung verbunden sind“, erläuterte er. Der Bedarf an „innovativen Lösungen für die urbane Logistik“ werde steigen.

Inzwischen kaufen die Kunden nicht nur neue Fernseher, Kleidung und Bücher online, sondern zunehmend auch Waren des täglichen Bedarfs, Lebensmittel etwa und Drogerieartikel, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) beobachtet. 63 Pakete wurden 2020 im Schnitt je Haushalt ausgeliefert, fast dreimal so viele wie vor zehn Jahren.

Auf dem Höhepunkt der dritten Corona-Welle vor Ostern gaben in einer Befragung das Instituts für Handelsforschung Köln 43 Prozent der Befragten an, dass sie nun Dinge online kaufen, für die sie normalerweise in die Geschäfte gehen. Je stärker sich das Virus ausbreitete, desto höher stieg der Wert.