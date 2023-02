Gute Bilanz, trübe Aussichten Bayer-Chef Werner Baumann übergibt eine Großbaustelle

Einmal wurde Werner Baumann dann doch kurz emotional: „Ich bin stolz, Bayer 35 Jahre lange gedient zu haben, wir haben eine Super-Mannschaft“, sagte der Konzernchef, der zum 1. Juni das Steuer in Leverkusen an Bill Anderson übergeben wird, bei seiner letzten Bilanz-Vorstellung. Er habe bereits viel mit Anderson gesprochen. „Ich bin überzeugt, dass er alles mitbringt, um Bayer in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Und die kann für Baumann nur darin bestehen, Bayer nicht aufzuspalten: „Wir sind in den richtigen Bereichen tätig, Gesundheit und Ernährung sind die essenziellen Grundbedürfnisse der Menschen.“