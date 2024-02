Biermarkt Brauer beklagen „ruinösen Preiskampf“

In fünf Monaten ist die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland schon in vollem Gange, und dann könnten auch jene, die zu anderen Zeiten eher wenig oder gar kein Bier konsumieren, hin und wieder mal eins trinken. Dass das den deutschen Bierbrauern spürbar helfen könnte – wie solche sportlichen Großereignisse früher stets als Hoffnungsträger in der Branche galten –, wird von Fachleuten bezweifelt. Nicht nur, weil die Menge des Bierkonsums auch am Erfolg der Nationalelf hängt, und der ist ja in diesen Zeiten deutlich ungewisser als früher.