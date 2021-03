Zahlungen an Unternehmen ausgesetzt : Altmaier stoppt wegen Betrugsverdachts die Corona-Hilfen für Firmen

Berlin Wegen des Verdachts auf mehrere Betrugsfälle hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Vorschüsse auf November- und Dezemberhilfen und andere Hilfen des Staates für Unternehmen in der Krise vorübergehend ausgesetzt. Die soll aber in wenigen Tagen wieder aufgenommen werden, sagte ein Sprecher.

Die Bundesregierung will die vorläufig ausgesetzten Corona-Hilfen für Unternehmen „in den nächsten Tagen“ wieder aufnehmen. Das erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin. Wegen Betrugsverdachts in mehreren Fällen hatte das Ministerium Abschlagszahlungen — das sind Vorschüsse auf die insgesamt beantragten Hilfsgelder — zu den November- und Dezember-Hilfen sowie zur Überbrückungshilfe III Ende vergangener Woche gestoppt. Andere Hilfen, etwa die endgültigen Auszahlungen durch die Länder oder die Neustarthilfe für Selbstständige, liefen regulär weiter.