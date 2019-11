Besuch US-Außenminister Pompeo : Starkes Fundament, aber Sturmschäden am Haus

Berlin Das Verhältnis von US-Präsident Trump und Kanzlerin ist wie ein beschädigtes Gebäude, in das es permanent rein regnet. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Der Besuch von Außenminister Pompeo könnte aber kleinere Reparaturen bewirken.

Pompeo war in den 1980er Jahren als Soldat in der Nähe von Bayreuth stationiert und versteht von der Bundesrepublik vermutlich mehr als Trump, der beim G7-Gipfel im August seine angebliche Nähe zu Deutschland mit dem Satz bekundete: „I have German in my blood“. Die neben ihm sitzende Angela Merkel musste sichtlich an sich halten, um nicht los zu prusten. Dieses Deutsche in Trumps Blut war nichts, was die Kanzlerin in Politik und Partnerschaft übersetzen konnte. Als er sagte, er komme bald zu Besuch, riss sie mit einer Mischung aus Erschrecken und Ungläubigkeit die Augen auf.