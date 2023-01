Netzagentur alarmiert Beschwerdewelle gegen Post im Rheinland

Die lokalen Werte unterscheiden sich deutlich: Fast 600 Beschwerden wurden für den Postleitzahlbezirk 47 rund um Duisburg und Moers registriert, dgegen äußerten im Postleitzahlbezirk 41 rund um Neuss nur 222 Bürger ihr Missfallen. In immerhin 84 Fällen bundesweit sah die Bundesnetzagentur die Lage als so ernst an, dass sie Sonderprüfungen vor Ort durchführte. Am 15. November kamen Kamp-Lintfort und Eschweiler dran, am 3. November Bochum und Münster, Ende September Velbert und Krefeld. Es ging fast immer um massenhaft viel zu spät zugestellte Briefe. Der Bonner Konzern verpflichtete sich zum Einsatz weiterer Kräfte, zu Nachschulungen und zum Anwenden von Corona-Notfallplänen, bei denen die Post manchmal nur an jedem zweiten Tag zugestellt wird, um das Personal zu schonen.