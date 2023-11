Vorsorge-Serie Wie das „Berliner Testament“ die Erbfolge klären kann

Um Streit zwischen Geschwistern zu vermeiden, können die Eltern im „Berliner Testament“ auch schon festlegen, welches Kind nach dem Ableben des zweiten Elternteiles dann welchen Teil des Vermögens erhält. Ein Testament muss den Formvorgaben entsprechen. Es muss also von einem der Ehepartner handschriftlich geschrieben sein mit Unterschrift beider Ehepartner. Auch eine Datums- und Ortsangabe sollte enthalten sein. Anwalt Horn rät dazu, das Testament beim Amtsgericht zu hinterlegen, „um die Testamentseröffnung sicherzustellen“. Dann könne nichts verschwinden, was in der Praxis durchaus passiere.