Luxuskaufhaus Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen KaDeWe-Insolvenz

Die Staatsanwaltschaft werde die jeweiligen Verantwortlichkeiten prüfen, um zu klären, welche Personen Beschuldigte seien. Bei Benko müsse man aufklären, „ob er als faktischer Geschäftsführer der Signa-Gruppe anzusehen ist“, so Staatsanwaltschafts-Sprecher Sebastian Büchner. „Die strafrechtliche Prüfung befindet sich also gerade in der Anfangsphase, es wird erstmal gesichtet und sortiert.“