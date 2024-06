Gefälschte Profile in sozialen Medien Was steckt hinter der Bot-Schwemme bei Instagram?

Viele Nutzer von Instagram haben in jüngster Zeit nahezu täglich Anfragen erhalten. Auf die meisten von ihnen hätten sie vermutlich aber gerne verzichtet. In einem großen Teil der Profile, die zuletzt auf Kontaktsuche waren, stehen in den Beschreibungen Texte wie „Mir ist langweilig“ oder „Berlin Insta Girls“. Den Text, oft verfasst in einer Schriftart mit eingekreisten Buchstaben, zieren dabei Emojis, die Küsse oder Herzen zeigen. Andere Profile schreiben Accounts wahllos mit direkten Aufforderungen an, etwa: „Schau dir hier meine heiße Videosammlung an.“ Wer in die Storys der Profile schaut, sieht zumeist anzügliche Bilder und Verlinkungen. Vorsicht: Bei vielen dieser Profile handelt es sich um Bots – gefälschte Accounts, hinter denen Computerprogramme und gar keine echten Menschen stehen.