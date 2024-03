Nach Streiks Bahn-Vorstand erwartet baldige Tarif-Einigung mit Lokführern

Zug-Reisende können auf eine Einigung des Tarifstreits zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL hoffen und damit auf ein Ende der Streiks. „Wir sind auf gutem Weg, aber die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Personal-Vorstand Martin Seiler am Donnerstag auf der Bilanz-Pressekonferenz des Staatskonzerns. „Wir arbeiten konzentriert.“ Man hoffe, dass man in den nächsten Tagen einen Abschluss erreiche. Wichtig sei, dass so lange nicht gestreikt werde.