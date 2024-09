Autokonjunktur Bericht: VW könnte bis zu 30.000 Stellen abbauen

Am 25. September starten Verhandlungen von VW mit der IG Metall. IG-Metall-Verhandlungsführer bei Volkswagen, Thorsten Gröger, sagt: „Als Erstes muss der Vorstand seine Pläne nächste Woche am Verhandlungstisch konkret präsentieren. Wenn Volkswagen die Axt an die Belegschaft anlegen will, werden die Beschäftigten die passende Antwort geben.“