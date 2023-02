Monatsbericht der Bundesbank Deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn geschrumpft – Rezession erwartet

Die Überbewertungen bei den Preisen für Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr trotz des massiven Inflationsschubs angehalten. In den Städten lagen die Wohnimmobilienpreise 2022 immer noch zwischen 25 und 40 Prozent über dem gerechtfertigten Niveau, wie die Bundesbank am Montag in ihrem Monatsbericht Februar unter Berufung auf aktuelle Schätzergebnisse mitteilte. Der kräftige Preisauftrieb habe noch bis zur Jahreshälfte angehalten. Danach sei es infolge der hohen Inflation und gestiegener Finanzierungskosten zu Preisrückgängen gekommen. „Angesichts der in der ersten Jahreshälfte noch kräftigen Preissteigerungen waren Wohnimmobilien in Deutschland im Jahresmittel etwa ebenso stark überbewertet wie zuvor“, schrieben die Bundesbank-Experten.