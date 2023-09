Benzinpreisanstieg Was Autofahrern wirklich hilft

An der Tankstelle ist es wie bei der Bank oder Sparkasse. Wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht, steigen die Sparzinsen noch längst nicht in gleichem Ausmaß, aber wenn sie sinken, reagiert die Geldwirtschaft sofort. Beim Kredit ist es logischerweise umgekehrt. Die beste Waffe der Kunden in solchen Fällen: Vergleichen und im Zweifel mit den Füßen abstimmen – was sie immer noch viel zu selten tun.