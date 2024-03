Tankstelle Benzinpreis erreicht Jahreshoch

Aber auch ohne nennenswerte Auswirkungen der gestiegenen Zusatzabgabe ist Autofahren teuer. Deshalb lohnt Vergleichen immer. Was jene, die mit dem Auto unterwegs sind, tunlichst vermelden sollten, ist das Tanken an der Autobahn. Dort kostet der Sprit den ADAC-Information zufolge durchschnittlich rund 40 Cent je Liter mehr als an Tankstationen neben der Autobahn. Aber auch da klaffen die Preise mitunter deutlich auseinander. Also: „Wer beim Tanken sparen möchte, sollte am besten abends an die Zapfsäule fahren. ADAC-Auswertungen zeigen, dass die günstigste Zeit zum Tanken vor allem zwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In den Morgenstunden ist Tanken meist um mehrere Euro teurer“, empfiehlt der Automobilclub. Auch Tank-Apps helfen beim Preisvergleich.