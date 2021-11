Trotz sinkender Ölpreise : Benzin wird teurer

München Die Kosten für Superbenzin steigen weiter. Der ADAC empfiehlt den Verbrauchern, ihre Marktmacht zu nutzen und die günstigeren Tankstellen zu wählen.

Die sinkenden Ölpreise bringen keine Entspannung an der Zapfsäule. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich im Wochenvergleich weiter, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter am Dienstag 1,692 Euro – das sind 0,3 Cent mehr als vergangene Woche. Zum Rekordpreis aus dem Jahr 2012 fehlen damit nur noch 1,7 Cent.