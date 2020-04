Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Angebots-Verknappung : Warum der Ölpreis unter null stürzte

Ein Benzin-Zapfhahn steckt im Einfüllstutzen eines Autotanks. (Symbolfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Der Markt ist mit Rohöl geflutet, die Nachfrage eingebrochen. Bei Termingeschäften in den USA hat es jetzt erstmals einen negativen Preis gegeben. Verkäufer legten also drauf, um das Öl loszuwerden. Was bedeutet das fürs Tanken?