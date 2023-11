Signa-Krise Benko bleibt Milliardär – und sucht Partner

Der Boom am Immobilienmarkt hat in den vergangenen Jahren so manches große Vermögen eines Investors noch größer gemacht. Bei René Benko, dem Gesicht der österreichischen Immobiliengruppe Signa, der einstmals als Retter des deutschen Warenhausgeschäfts gefeiert wurde, ist das nicht anders. Vor zwei Jahren schätzte das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ das Vermögen des österreichischen Selfmademans, das in großen Teilen in Familienstiftungen steckt, auf 5,6 Milliarden US-Dollar (aktuell etwa 5,15 Milliarden Euro). Zwölf Monate später waren es nach Berechnungen des österreichischen Magazins „Trend“ 4,9 Milliarden Euro.