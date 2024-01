Weltwirtschaftsforum ab dem 15. Januar NRW ist in Davos prominent vertreten

Auch RWE-Chef Markus Krebber begibt sich in die Berge: „Das Weltwirtschaftsforum ist eine renommierte Plattform, auf der sich internationale Stakeholder verschiedener gesellschaftlicher Gruppen über die Herausforderungen und Chancen austauschen, die die Zukunft der globalen Gesellschaft beeinflussen“, sagte eine Sprecherin des Essener Energiekonzerns. Krebber werde an der Konferenz teilnehmen und nutze die Gelegenheit für Gespräche mit Geschäftspartnern von RWE. Der Konzern ist der größte Stromproduzent in Deutschland und investiert Milliarden in den grünen Umbau, auch im Ausland.